الاحتلال يفرج عن 4 صحفيين ويمدد اعتقال أخر

رام الله- وطن: أفرجت قوات الاحتلال، في ساعة متأخرة من الليلة، عن 4 صحفيين اعتقلتهم قبل أيام ضمن حملة طالت عددا من الصحفيين.

والصحفيون المفرج عنهم، هم : محمد سامي علوان، وقتيبة حمدان، وحسني انجاص، وإبراهيم الرنتيسي.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الصحفيين "علوان وحمدان وانجاص" من معتقل "عوفر"، فيما أفرجت عن الصحفي الرنتيسي عند الساعة 10 مساء من معتقل "عتصيون".

وقررت محكمة الاحتلال في معتقل "عوفر"، مساء اليوم، الإفراج عن الصحفيين الأربعة وتمديد اعتقال الصحفي علاء الريماوي.

وقال محامي نادي الأسير الفلسطيني عبد الناصر النوباني أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" قررت تمديد اعتقال الصحفي علاء الريماوي حتى يوم الأربعاء القادم، فيما قررت الإفراج عن أربعة صحفيين آخرين بشروط تمثلت بكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل والصحفيين هم: محمد سامي علوان، وقتيبة حمدان، وحسني انجاص، وإبراهيم الرنتيسي.