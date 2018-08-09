واد النيص يهزم بلاطة ويرافقه لنصف النهائي

وطن: صعد فريق ترجي واد النيص إلى نصف نهائي كأس أبو عمار لأندية دوري المحترفين في الضفة الغربية المحتلة، بعد فوزه المثير مساء الخميس على مركز بلاطة يهدفين نظيفين، في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.

ورافق واد النيص فريق بلاطة إلى قبل النهائي، حيث صعد كأفضل ثان، بفارق هدف واحد عن ثقافي طولكرم، بعدما تساوى معه في عدد النقاط (6).

وبذلك، سيضم الدور قبل النهائي كلًا من هلال القدس، وأهلي الخليل، وواد النيص، ومركز بلاطة.

ونجح واد النيص "حامل لقب النسخة الأولى من البطولة" في حسم المباراة عبر الشقيقين أشرف، وفراس نعمان، خلال الرمق الأخير.

وكانت المباراة متوسطة في شوطها الأول، حيث غابت الإثارة وقلت الفرص، بينما تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 83 استغل المخضرم أشرف نعمان خطأً من الحارس سائد أبو سليم، فخطف الكرة ونال ركلة جزاء سجل منها الهدف الأول.

وضغط بلاطة بحثاً عن التعادل، بينما عاد الترجي وقتل المباراة بهدف نموذجي للكرة المرتدة، حيث انطلق محمد نضال ومرر بين مدافعي الخصم إلى فراس نعمان، الذي توغل وراوغ، ووضع الكرة زاحفة على يمين أبو سليم، مسجلاً الهدف الثاني لواد النيص، لينتهي اللقاء بهدفين دون رد.