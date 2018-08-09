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الاتفاق على تهدئة في غزة بوساطة مصرية الليلة

09.08.2018 11:02 PM
الاتفاق على تهدئة في غزة بوساطة مصرية الليلة

رام الله- وطن: أفادت مصادر مصرية أنه تم التوصل لاتفاق تهدئة بين فصائل المقاومة ودولة الاحتلال بوساطة مصرية تبدأ الليلة الساعة 10:45 .

يأتي ذلك بعد جولة تصعيد من قبل جيش الاحتلال ضد قطاع غزة، ادت لسقوط 4 شهداء من بينهم ( سيدة و طفلتها و جنينها الحامل به في الشهر التاسع) و اصابة 40 مواطنا بجراح مختلفة منذ بدء التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة مساء امس الاربعاء، وفق بيانات وزارة الصحة.

وانتهت جلسة "الكابينت"، مساء اليوم، بعد 4 ساعات متواصلة من تقييم الوضع في قطاع غزة، برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقرر "الكابينت"، مواصلة قصف قطاع غزة "إن تطلب الأمر".

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