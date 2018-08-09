برشلونة يعلن رحيل ياري مينا إلى إيفرتون

وطن- وكالات: أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء الخميس بيع لاعبه الدولي الكولومبي ياري مينا لنادي إيفرتون الإنجليزي، الذي يحاول ضمه منذ فترة.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "توصل نادينا لاتفاق مع نادي إيفرتون الإنجليزي لانتقال اللاعب ياري مينا مقابل 30.25 مليون يورو، بالإضافة إلى 1.5 مليون أخرى كمتغيرات، كما يحتفظ النادي بحق إعادة الشراء".

وأضاف: "يود نادي برشلونة أن يعرب عن شكره علنًا لياري مينا على كل ما قدمه مع الفريق، ويتمنى له الأفضل في المرحلة المقبلة من مستقبله".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة يتعين عليه دفع 60 مليون يورو إذا أراد استعادة اللاعب الكولومبي مستقبلًا وفقًا للعقد المبرم مع إيفرتون.

وكان برشلونة قد ضم مينا في يناير الماضي من بالميراس البرازيلي مقابل 12 مليون يورو، قبل أن يتخلى عنه هذا الصيف لإيفرتون مقابل 30 مليون يورو.

وحقق اللاعب الشاب نجاحًا كبيرًا مع منتخب كولومبيا في نهائيات كأس العالم، مما أدى إلى ارتفاع ثمنه، بالإضافة إلى طلب أندية عديدة التعاقد معه، ويعد أبرزها مانشستر يونايتد، وإيفرتون.

يذكر أن نادي إيفرتون كان قد تعاقد سابقًاً مع اللاعب الفرنسي لوكاس ديني من برشلونة.