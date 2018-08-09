باراك: حكومة نتنياهو عاجزة عن اتخاذ القرارات والحل باحتلال القطاع

وطن- وكالات: قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك، الخميس، إن "الحل بالنسبة لقطاع غزة سيكون باحتلاله واجتثاث حركة حماس من جذورها"، على حد زعمه.

وعلق باراك في تعقيبه على اجتماعات نتنياهو والمجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابينت) لتباحث الخطوات التي يجب اتخاذها لحل مشاكل قطاع غزة، وبالأخص الأزمة الإنسانية والكارثية المحدقة بالقطاع ذي أكبر كثافة سكانية في العالم، علق ساخرا "الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات!".

وقال باراك، الذي خاض عدوانين ضد القطاع، إنه "في الجولة التصعيدية الحالية تقف إسرائيل متفرجا وتسمح لحركة حماس بأن تقود العمليات وتحدد الوتيرة".

وزعم أنه أثناء العدوانين اللذين أشرف عليهما حين كان وزيرا للجيش (2008،2012)، كانت حكومة الاحتلال تبادر للعملية وتحدد الوتيرة واللحن من البداية، مضيفا أنه في الوضع الراهن تنجر حكومة الاحتلال وراء حركة حماس وتسمح لها بأن تقود.

وتطرق باراك إلى البديل المقترح من قبل عدد من المحللين العسكريين الإسرائيليين الذين طالبوا جيش الاحتلال باحتلال قطاع غزة من جديد، حيث قال "بالتأكيد أنه من الناحية التقنية بالإمكان احتلال قطاع غزة من جديد والدخول بقوات برية الى القطاع المحاصر"، زاعما أنه باستطاعة جيش الاحتلال احتلال قطاع غزة في غضون أيام معدودة.

وتابع قائلا: "ولكن حينها سنعلق بمشكلة أخرى.. لا يمكن القضاء على حماس دون احتلال القطاع!".

وقال إنه "درس الفكرة في الماضي، وفحص إذا ما كانت ستقبل أي دولة عربية إدارة شؤون القطاع في حال احتلتها إسرائيل بدلا من السلطات العسكرية الإسرائيلية"، وأشار إلى أنه بحث الموضوع مع السلطة الفلسطينية، وقطر، ومصر، وجميعها رفضت الفكرة.