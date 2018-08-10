دعوات لأوسع مشاركة في مسيرة العودة اليوم

غزة- وطن: دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجماهير الفلسطينية لأوسع مشاركة في الجمعة الـ 20 لمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وطالبت الحركة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

وقالت "إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى الساعة السابعة والنصف مساءً".