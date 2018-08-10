جيش الاحتلال يعلن عودة الوضع الروتيني بغلاف غزة

وطن: قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، إن حركة القطارات على خط "عسقلان – سديروت" عادت إلى ما كانت عليه في السابق، وذلك بعد أن توقفت يوم أمس، الخميس، نتيجة للتصعيد على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة.

وبحسب تعليمات ما تسمى بقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فمن الممكن عقد تجمعات تضم عددا لا يتجاوز 500 شخص في مكان مغلق فقط في البلدات المحيطة بقطاع غزة.

وفي "نتيفوت" يسمح بعقد تجمعات تضم 300 شخص في مكان مفتوح، و 500 شخص في مكان مغلق.

وجاء في بيان لاحق للجيش الإسرائيلي أنه بالإمكان العودة إلى الحياة الاعتيادية اليومية بالكامل في "نتفوت" ومركز النقب.