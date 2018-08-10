"معاريف": حماس حاولت اختراق هواتف إسرائيليين عبر تطبيق "صفارات الإنذار"

القدس- وطن: كشفت شركة برمجة استخباراتية إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن "نشطاء من حركة حماس حاولوا خلال اليوم الأخير من التصعيد في قطاع غزة، اختراق هواتف العديد من الإسرائيليين".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه جرى اختراق الهواتف عبر تطبيق "صفارات الإنذار"، مشيرة إلى أن "مدير شركة Clearsky الإسرائيلية، قال إن هاكرز من حركة حماس أقدم على نشر تطبيق يشبه إلى حد كبير التطبيق الإسرائيلي الخاص بالإنذار حال دون تفعيل صفارات الإنذار، وأن عملية الاختراق كانت في مراحلها الأولى قبل اكتشافها من الشركة"، بحسب ما ترجمته وكالة "صفا" الفلسطينية.



وأوضح مدير الشركة الإسرائيلية أنه "في حال تحميل التطبيق، فإنه يسيطر على الهاتف النقال ويسمح للهاكر بمتابعة الجهاز والتقاط الصور، وتسجيل الصوت والقيام بمكالمات عبر الهاتف"، لافتا إلى أن "حماس قامت بمزامنة الهجوم الإلكتروني مع الهجمات الصاروخية التي بدأتها الأربعاء الماضي".

ترجمة "عربي21"