فتح توضح.. مقتل الشاب عودة الجهالين برصاص الأجهزة الأمنية خلال اشتباك مسلح في العيزرية

القدس- وطن: قتل فجر اليوم الجمعة، الشاب عودة ابراهيم ابو عصيده الجهالين (24 عاماً)، برصاص الأجهزة الأمنية خلال اشتباك مسلح في العيزرية.

وأوضحت مصادر محلية أن الجهالين قتل برصاص الأجهزة الأمنية حيث أطلق العناصر رصاصة مباشرة على رأسه، خلال اشتباك وقع في العيزرية بين مواطنين والأجهزة الأمنية.

وفي بيان لحركة فتح منطقة عرب الجهالين وبلدية القدس، أكدت فيه الحركة أن عناصر من الأجهزة الأمنية اقتحمت العيزرية وحكمت محطات محروقات، ثم توجهت الى منطقة عرب الجهالين الذين يخضوضون صراعاً مع الاحتلال حيث يحاول تجريدهم من أراضيهم.

وأوضحت الحركة أن عناصر الأجهزة الامنية انتهكت حرمات المنازل في عرب الجهالين، وأطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز، واعتدت على السكان وتلفظت بالفاز نابية، ثم وقع اشتباك بعد رفض عرب الجهالين هذه الاعتداءات.

وأكدت أن المغدور الجهالين أصيب بطلق ناري في رأسه بعد أن خرج من منزله للاطلاع على الأوضاع التي تشهدها المنطقة.