كتيبة "المظليين" في جيش الاحتلال تتمرد: لا نأخذ تعليماتنا من امرأة

وطن- وكالات: تمردت كتيبة مظليين في جيش الاحتلال، اذ خالف عناصرها أوامر مدربتهم العسكرية، حيث "رفضوا تلقي التعليمات من امرأة".

وفي هذا الاطار اشارت "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، الى انه وبسبب هذه الواقعة، أبلغت قيادة جيش الإحتلال عناصر الكتيبة المخالفة بضرورة عدم التفريق بين الأوامر العسكرية الصادرة عن الضباط الرجال أو النساء. كما حذر الجيش من مغبة مخالفة الأوامر العسكرية في المستقبل، والتي سيعاقب عليها بإقصاء فوري للمتمردين.

أما المدربة العسكرية فهي ابنة اللواء، أهارون هاليفا، قائد مديرية العمليات في جيش الإحتلال حيث كانت تشرف على تدريبات للمجموعة التي تتكون من 70 مجندا مظليا، عندما رفض معظمهم الانصياع لتعليماتها.