استمرار اغلاق طريق وادي النار احتجاجاً على مقتل شاب برصاص الأجهزة الأمنية

القدس- وطن: اغلق مواطنون اليوم الجمعة، طريق وادي النار الواصل بين وسط الضفة وجنوبها بالحجارة وبالاطارات المشتعلة، وذلك احتجاجا على مقتل مواطن خلال عملية مداهمة كانت نفذتها الأجهزة الأمنية، مساء امس الخميس، لعدد من محطات المحروقات في العيزرية.

وفي بيان لحركة فتح منطقة عرب الجهالين وبلدية القدس، أكدت فيه الحركة أن عناصر من الأجهزة الأمنية اقتحمت العيزرية وحكمت محطات محروقات، ثم توجهت الى منطقة عرب الجهالين الذين يخضوضون صراعاً مع الاحتلال حيث يحاول تجريدهم من أراضيهم.