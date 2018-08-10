مصطفى البرغوثي لـوطن:سنواصل صمودنا أمام مؤامرة التطهير العرقي في الخان الأحمر

رام الله- وطن: أكد مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اثناء مشاركته في اداء صلاة الجمعة وفي المظاهرة الشعبية في الخان الاحمر، أنهم سيواصلون النضال من أجل اسقاط قرار هدم التجمع.

وأضاف لـ وطن "نحن لا نثق بالقضاء الإسرائيلي، وسنواصل نضالنا وتعزيز دعائم صمود تجمع الخان الأحمر، حتى اسقاط قرار الاحتلال بهدمه".

وأشار الى أن سكان الخان الأحمر يتصدون ببسالة لمؤامرة التطهير العرقي التي يتعرضون لها، وأكد البرغوثي اهمية حشد طاقات المقاومة الشعبية التي تمثل السبيل الرئيسي لحماية الخان الاحمر و القدس و فلسطين.

و اضاف البرغوثي اننا لا ندافع هنا فقط عن الخان الاحمر، بل وعن شرف وكرامة شعبنا، و عن عروبة القدس، و عن مستقبل كل فلسطين.

و دعا البرغوثي الى اوسع مشاركة جماهيرية من خلال التواجد الفعال في الخان الاحمر.