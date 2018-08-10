فتح لغرينبلانت: نضع يدنا بيد شعبنا لإنهاء الاحتلال

رام الله- وطن: رد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامه القواسمي، على دعوات مبعوث الرئيس الاميركي لعملية السلام جريسون غرينبلانت، بالقول: إننا نضع يدنا بيد شعبنا لا غيره لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس، وأن تناقضنا كان وسيبقى مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال القواسمي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "إن غرينبلانت لا يفهم ولا يعرف قيادتنا الوطنية الفلسطينية الثابتة على الحق، ولا يعرف من هو الشعب الفلسطيني المناضل وتاريخه، فنحن لا نخلع جلدنا ولا نغير لوننا ولا نغير حقائق الامور، ولا نقبل إلا بوضع الاولويات في مكانها الصحيح، وأن منطلقنا الاول والأخير في حركة "فتح" أن ننهي الاحتلال الاسرائيلي وأن نبني دولتنا المستقلة".

وشدد القواسمي على أن غرينبلانت لا يستطيع بسياسة دولته الظالمة أن يسلب حقوقنا في دولتنا ومقدساتنا، ومن ثم يدعونا الى تبديل اولوياتنا، فنحن فقط من يحدد أصدقاؤنا وأعداءنا وخصومنا.

وكانت صحفية هآرتس الاسرائيلية قد نقلت عن غرينبلانت دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية الى التعاون المشترك مع اسرائيل ضد حركة "حماس".