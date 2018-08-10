اتحاد الكتاب والأدباء: تدمير مركز المسحال الثقافي اعتداء على الثقافة الفلسطينية

رام الله -وطن: دان الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين نافذ الرفاعي، تدمير قوات الاحتلال لمبنى مؤسسة المسحال للعلوم والثقافة في قطاع غزة.

وقال الرفاعي في تصريح له اليوم الجمعة: إن اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين يرى في هذا العدوان اعتداءً على الثقافة الفلسطينية ومؤسساتها وتجسيداتها، وهو يشكل حلقة جديدة في مسلسل طويل من الاعتداءات التي استهدفت تاريخياً كوكبةً من رموزنا الثقافية ومراكزنا البحثية ومؤسساتنا الإعلامية."

وأكد انه بالرغم مما تتعرض له مؤسساتنا من قصف وتدمير ستظل ثقافتنا قادرة على الصمود والاستمرار والانتاج والإبداع، مستمدة قوتها من قضية عادلة ومن تصميم فريق ثقافي ابداعي عضوي على التشبث برسالته الوطنية والقومية والانسانية الكونية والانتصار لأعدل قضية على هذا الكوكب.

ودعا الرفاعي باسم الكتاب والأدباء الفلسطينيين، اتحادات الكتٍاب والمؤسسات الثقافية العالمية إلى اعلاء الصوت استنكاراً وادانة لهذا العدوان السافر.