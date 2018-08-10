"محدث" 110 اصابة برصاص الاحتلال على حدود غزة

غزة-وطن: أصيب 110 شابا منها 40 اصابة تم علاجها ميدانياً و 70 اصابة تم علاجها بالمشافي منها 40 اصابة بالرصاص الخي وقد تم اصابة 5 مسعفين وصحفي واحد، وفق ماافاد به الناطق باسم صحة غزة د. أشرف القدرة على صفحته على "فيس بوك".

وكان مئات الشبان قد توجهوا للشريط الحدودي بعد صلاة العصر للمشاركة في جمعة الحرية والحياة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وفتح جنود الاحتلال والقناصة النار تجاه المتظاهرين السلميين، كما أطلقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان، أحدهم وصفت جراحه بالخطيرة جراء إصابته بعيار ناري متفجر في الرأس شرق خانيونس.