استشهاد المسعف المتطوع عبد الله القططي برصاص الاحتلال شرقي رفح

غزة- وطن: استشهد المسعف المتطوع عبد الله القططي برصاص الاحتلال شرقي رفح، مساء اليوم الجمعة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. اشرف القدرة، ان حصيلة الاصابات الى الان بلغت 110 اصابة منها 40 اصابة تم علاجها ميدانياً و 70 اصابة تم علاجها بالمشافي منها 40 اصابة بالرصاص الخي وقد تم اصابة 5 مسعفين وصحفي واحد.

وكان مئات الشبان قد توجهوا للشريط الحدودي بعد صلاة العصر للمشاركة في جمعة الحرية والحياة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وفتح جنود الاحتلال والقناصة النار تجاه المتظاهرين السلميين، كما أطلقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع.