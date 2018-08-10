"الاهلي المصري".. النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم

وطن: يتصدر نادي الأهلي المصري العريق لكرة القدم، قائمة جدول ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم.

وحصل نادي الأهلي، الذي تأسس في العام 1907، على 117 لقبا، خلال تاريخه حتى الآن، متفوقا على عمالقة الأندية العالمية مثل الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، والثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول، والثنائي الإيطالي يوفنتوس وميلان، والعملاق الألماني بايرن ميونيخ، وغيرها من الأندية.

ويحتل الفيصلي الأردني مركزا متقدما في نادي الكبار، وهو الحادي عشر برصيد 74 لقبا.

بينما يحتل الزمالك، القطب الآخر للكرة المصرية، المركز الثالث عشر، برصيد 52 لقبا.

وفيما يلي قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب على مستوى العالم في تاريخ كرة القدم:

1- الأهلي (مصر) - 117 لقبا

2- غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) - 114

3- ناسيونال (الأورغواي) - 111

4- بينارول (الأورغواي) - 107

5- سيلتيك (إسكتلندا) - 104

6- برشلونة (إسبانيا) - 89

7- ريال مدريد (إسبانيا) - 88

8- بنفيكا (البرتغال) - 81

9- أولمبياكوس (اليونان) - 75

10- بورتو (البرتغال) - 74

11- الفيصلي (الأردن) - 74

12- بايرن ميونيخ (ألمانيا) - 69

13- أياكس أمستردام (هولندا) - 69

14- مانشستر يونايتد (إنجلترا) - 66

15- يوفنتوس (إيطاليا) - 62

16- أندرلخت (بلجيكا) - 60

17- غلطة سراي (تركيا) - 60

18- ليفربول (إنجلترا) - 59

19- ستيوا بوخارست (رومانيا) - 58

20- أولمبيا (الأورغواي) - 55 لقبا.