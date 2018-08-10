ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى أكثر من 320

وطن: قال مسؤولون يوم الجمعة إن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة لومبوك في إندونيسيا وبلغت قوته 6.9 درجة ارتفع إلى أكثر من 320 قتيلا، في الوقت الذي كثفت فيه السلطات جهود الإغاثة.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إنها تحققت من مقتل 321 شخصا وإن أكثر من 270 ألف شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب سلسلة من الهزات خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان عدد القتلى الذين سقطوا جراء الزلزال الذي وقع يوم الأحد قد قفز يوم الخميس إلى 259.

وتسببت هزة ارتدادية جديدة قوتها 5.9 درجة يوم الخميس في إثارة حالة من الفزع في الجزيرة التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.

وقالت الوكالة في بيان إن نحو 75% من المباني السكنية في شمال لومبوك دُمرت بسبب سوء حالة المباني مما جعلها عاجزة عن تحمل الهزات القوية.

(رويترز)