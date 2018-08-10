6 حرائق في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة

وطن: أعلنت فرق الإطفاء الإسرائيلي مساء الجمعة، عن تعاملها مع ستة حرائق في "غلاف غزة" نتيجة سقوط "وسائل حارقة" من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جميع الحرائق جرى السيطرة عليها.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد البالونات الحارقة سقط على أعمدة كهرباء في كيبوتس "كيرم شالوم" شرق رفح.

ونجح الشبان خلال الأسابيع الماضية في إحراق مئات الدونمات الزراعية للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة تلك الطائرات ردًا على مجازر قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييِّن.