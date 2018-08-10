إدعيس: وصول كافة حجاج فلسطين إلى الديار الحجازية

وطن: أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف إدعيس، مساء اليوم الجمعة، عن اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى الديار الحجازية، بالفوج الأخير القادم من الضفة الغربية إلى المدنية المنورة والبالغ عددهم قرابة 600 حاج وحاجة.

وقال إدعيس: وصل جميع حجاج فلسطين من المحافظات الشمالية وعددهم (5300) حاج وحاجة ومن المحافظات الجنوبية وعددهم (3321) حاجا وحاجة إلى الديار الحجازية، حيث وصل الفوج الأخير من حجاج الضفة الغربية وعدده حوالي 600 حاج وحاجة إلى المدينة المنورة.