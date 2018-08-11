استشهاد أحمد أبو لولي متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شرق رفح امس

غزة- وطن: اعلنت مصادر طبية في قطاع غزة فجر اليوم السبت، عن استشهاد أحمد جمال سليمان أبو لولي (40 عاما) متأثرا بجراحه التي اصيب بها أمس الجمعة بطلق ناري في الحوض شرق رفح خلال مشاركته بمسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وباستشهاد المواطن أبو لولي يرتفع عدد شهداء رفح أمس الجمعة إلى ثلاثة شهداء، فيما أصيب 307 مواطنين، من بين الاصابات 176 اصابة تم علاجها ميدانياً و131 اصابة في المستشفيات، منها 85 بالرصاص الحي من بينهم 5 اصابات خطيرة و من بين الاصابات 26 طفل وكذلك 2 صحفي و 5 مسعفين.

واستشهد امس المسعف المتطوع عبد الله القططي (20عاما)، وعلي سعيد العالول (55 عاما) شرق رفح ايضا.