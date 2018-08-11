الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غربي دمشق

وطن: تصدت الدفاعات الجوية السورية لهدف معادٍ بريف دمشق الغربي قرب الحدود السورية اللبنانية، بحسب وكالة "سانا".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر أمني إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية قادمة عبر الحدود اللبنانية في منطقة دير العشائر أقصى غرب دمشق.

وأبلغ مصدر ميداني سوري، وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الدفاعات الجوية أطلقت صاروخين باتجاه الهدف وأسقطته، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا للتحقق من ماهيته بعدما توجهت الوحدات المختصة إلى موقع الإسقاط الذي يتسم بوعورة تضاريسه لوقوعه بين الجبال والتلال الحدودية بين سوريا ولبنان.

وفي الثاني من آب/ أغسطس الجاري، دمّر الدفاع الجوي السوري هدفاً معادياً غربي دمشق أيضاً.

(الميادين)