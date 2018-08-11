القدرة: الاحتلال تعمّد قنص المتظاهرين في الاماكن القاتلة والحساسة

غزة- وطن: قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة، أنه يظهر من طبيعة و نوعية الاصابات التي وصلت لمستشفيات غزة أمس، في الجمعة ال 20 لمسيرات العودة و كسر الحصار، على ان قوات الاحتلال تعمدت القنص المباشر للمتظاهرين في الاماكن القاتلة و الحساسة من الجسم باستخدام متنوع للاعيرة النارية.

واشار الى ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ امس الى ثلاثة واصابة 307 آخرين منهم 28 طفلا و لازال 5 من الجرحى بحالة خطيرة.

وأكد القدرة على أن قوات الاحتلال ركزت استهدافها للطواقم الطبية رغم وضوح شاراتها الطبية المعرفة دولياً، فأقدمت على قنص الشهيد المسعف المتطوع عبد الله القططي برصاصة قاتلة جهة القلب اثناء تأدية عمله الانساني مع فريقه التطوعي في اسعاف المصابين شرق رفح و هم يرتدون المعاطف الطبية اضافة الى اصابة 5 مسعفين بجراح مختلفة و اطلاق النار صوب سيارات الاسعاف و تعرض حياة طواقمها الطبية للخطر المباشر، و كذلك استهدفت 2 من الصحفيين رغم شاراتهم الصحفية.

وشدد على أن ماحصل ويحصل خلال المسيرات يستدعي من المجتمع الدولي و مؤسساته الانسانية و الحقوقية العمل الفوري على وقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق شعبنا الاعزل وفقاً للقانون الدولي الانساني و اتفاقية جنيف الرابعة.

يشار الى أن 167 شهيدًا من بينهم 3 مسعفين و نحو 18 الف اصابة بجراح مختلة و اختناق بالغاز من بينهم 370 مسعف و تضرر 70 سارة اسعاف جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة و كسر الحصار منذ 30 مارس الماضي.