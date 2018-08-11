"بيتكوين" تحصد ثلث خسائر العملات الرقمية

وطن- وكالات: قفزت الخسائر الأسبوعية للعملات الرقمية لتسجل نحو 44.7 مليار دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 17.61 بالمئة في قيمتها السوقية الإجمالية.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستوى 253.7 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 209 مليار دولار في صباح تعاملات اليوم السبت، وحصدت منها "بيتكوين" ما يقرب من 33.78 بالمئة بخسائر تقدر بنحو 15.1 مليار دولار.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، هوت عملة "بيتكوين" بنسبة 12.57 بالمئة بعدما تراجعت إلى مستوى 7012 دولار، مقابل نحو 6130 دولار خاسرة نحو 882 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 12.53 بالمئة خاسرة نحو 15.1 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 120.5 مليار دولار إلى مستوى 105.4 مليار دولار، لتستحوذ على ما يقرب من 33.78 بالمئة من إجمالي خسائر العملات الرقمية.

وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 21.92 بالمئة إلى 317 دولار مقابل نحو 406 دولار خاسرة نحو 89 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 41.1 مليار دولار إلى مستوى 32.1 مليار دولار خاسرة نحو 9 مليارات دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 21.89 بالمئة.

وانخفضت عملة "ريبل" إلى مستوى 0.29 دولار، مقابل نحو 0.43 دولار خاسرة نحو 0.14 دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 32.55 بالمئة.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 30.76 بالمئة خاسرة نحو 5.2 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 16.9 مليار دولار إلى نحو 11.7 مليار دولار.

وحققت عملة "أي.أو.إس" خسائر بلغت بنسبتها 27.06 بالمئة خاسرة نحو 1.9 دولار بعدما هوت من مستوى 7.02 دولار إلى مستوى 5.12 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 26.98 بالمئة خاسرة نحو 1.7 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 6.3 مليار دولار إلى نحو 4.6 مليار دولار.

وخسرت عملة "بيتكوين كاش" بنسبة 20.83 بالمئة بعدما تراجعت إلى مستوى 551 دولار مقابل نحو 696 دولار فاقدة نحو 145 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 20.83 بالمئة خاسرة نحو 2.5 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 12 مليار دولار إلى مستوى 9.5 مليار دولار.

وهوت عملة "ليتكوين" بنسبة 22.85 بالمئة إلى مستوى 56.61 دولار مقابل نحو 73.41 دولار خاسرة نحو 16.8 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 23.80 بالمئة فاقدة نحو مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 4.2 مليار دولار إلى نحو 3.2 مليار دولار.

وتكبدت عملة "ستيلر" خسائر بنسبة 16.66 بالمئة فاقدة نحو 0.04 دولار بعدما هوت من نحو 0.24 دولار إلى نحو 0.20 دولار.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 13.33 بالمئة خاسرة نحو 0.6 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 4.5 مليار دولار إلى نحو 3.9 مليار دولار.

(العربية نت)