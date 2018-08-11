جمعية الفنادق تطالب "السياحة والآثار" بالتدخل لوقف الأضرار تجاهها، والوزارة توضح لـوطن

بيت لحم- وطن: طالبت جمعية الفنادق العربية وزارة السياحة والاثار، اليوم السبت، في بيان لها، بضرورة التدخل الفوري للحد مما اسمته التجاوزات والتصرفات غير المقبولة والمخالفة للقانون تجاه فنادق مدينة بيت لحم.

كما طالبت الجمعية بوقف التدخل في شؤون اعمال ومزاولة الفنادق المرخصة لدى جمعية الفنادق العربية في بيت لحم، إضافة لمخاطبة جهات الاختصاص المعنية في حل المشاكل العالقة.

وذكر بيان الجمعية أن "وزارة السياحة والآثار تتهاون مع الجهات التي تحاول سلب دورها أو التدخل فيه، وهذا ما ترفضه الجمعية بشدة، خاصة أنه اقترن بأعمال وتصرفات غير مشروعة، وتسبب بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بأصحاب الفنادق، والتي تهدف إلى تداول أقوال ومغالطات لواقع غير صحيحة، تعمل على التشهير بالفنادق المنتمية للجمعية".

واردفت الجمعية المشاكل والمعيقات التي تحتاج لحلول، وكان منها دخول لجنة السلامة العامة لفنادق الجمعية واتلاف مواد غذائية دون اي سابق انذار، خلافا للقانون دون احالتها لأي فحص مخبري.

وأضافت "بلدية بيت لحم تبذل كل الجهود لحرمان الجمعية من الحصول على براءات ذمة او تعطيل طلبات ترخيص البناء لديها، وتقوم بالتهديد بإعادة مراجعة ملفات ترخيص المباني القائمة أو القديمة من أجل تحصيل الرسوم، نتيجة لرفض الجمعية الترخيص من قبلهم لزاولة المهن والحرف للقطاع الفندقي".

وتابع البيان أن "وزارة المالية تؤخر استرجاعات الضريبة وتعطل تسليم الجمعية أموالاً موجودة لديها على الرغم من تسليم كافة المخططات ومرور عدة اشهر على تقديمها".

وذكرت الجمعية في بيانها، أن "الدفاع المدني يطالب أصحاب الفنادق ببعض المتطلبات وفق مواصفات أمريكية او أوروبية للسلامة العامة داخل الفنادق، والتي تعد معداتها وتجهيزاتها غير موجودة حتى في إسرائيل".

وأشارت إلى أن "سلطة المياه لا تسعى لتأمين وتوفير مياه لسد حاجة النزلاء مما يلزم الجمعية بشراء براميل مياه باهظة".

من جانبه، أكدت وزارة السياحة والآثار على لسان الناطق باسمها جريس قمصية، أنها تلقت رسالة جمعية الفنادق العربية، وستقوم بتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحل هذه الإشكاليات.

وقال قمصية لـ "وطن"، "اليوم قام وفد من جمعية الفنادق العربية، بالتوجه الى وزارة السياحة والآثار لتسليم الوزارة رسالة احتجاج على تصرف بعض الدوائر الحكومية حسب ما تدعي الرسالة لفرض سيطرة وصلاحيات خارجة عن إطار عملها على الفنادق الفلسطينية".

وأضاف قمصية "الرسالة طالبت وزارة السياحة بالحفاظ على الانجازات التي حققها قطاع الفنادق مع وزارة السياحة برفع معدل السياحة وزيادة اعداد المبيت من خلال السياحة الوافدة، من خلال تطبيق قانون السياحة، الذي يؤكد أن مرجعية كل الفنادق هي فقط وزارة السياحة والآثار، ووقف كل الحملات التي تمارس على الفنادق من قبل الجهات الأخرى".

وأكد قمصية أن وزارة السياحة ستعمل على حل هذه المشكلات. مشيراً إلى أن دورها في ازالة كل العقبات لنجاح القطاع الخاص، وبالتالي ستقوم وزارة السياحة بالتواصل مع كل الجهات التي تم ذكرها في الرسالة لحل وتذليل كل العقبات أمام هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم اركان الاقتصاد الفلسطيني، لضمان تقديم قطاع الفنادق الخدمات للسياح والزوار والترويج السياحي.