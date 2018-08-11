4 إصابات بالرصاص المطاطي في بيت أمر

الخليل- وطن: أصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط بلدة بيت أمر، ومثلثي الطربيقة، والعين، وألصقت منشورات تحذيرية على الجدران تحذر المواطنين من استمرار أعمال المقاومة ضد الاحتلال.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المطاطية على الشبان، ما أدى إلى إصابة أربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أقدامهم، وتم تقديم العلاج لهم من قبل اسعاف الهلال الأحمر.

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال صادرت أربع مركبات من البلدة قبل انسحابها.