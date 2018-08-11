غزة: إصابتان بقصف طائرات الاحتلال لحي الزيتون

غزة- وطن: أصيب شابان، عصر اليوم السبت، بقصف من طائرة إسرائيلية مُسيرة شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مُسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت مجموعة شبان في أرض زراعية بمنطقة "ملكة" شرقي حي الزيتون، ما أدى لإصابة شابين.

وأوضح أن طواقم الإسعاف نقلت الشابين لتلقي العلاج.

وفي شمال القطاع، ذكرت ماصادر محلية أن طائرة إسرائيلية مُسيرة أطلقت صاروخًا صوب مجموعة أخرى من الشبان في محيط مقبرة الشهداء شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع، دون وقوع إصابات.

وفي المحافظة الوسطى، أفادت المصادر بأن طائرة مُسيّرة أطلقت صاروخًا في محيط مجموعة شبان شرقي مخيم البريج، دون وقوع إصابات.

أما جيش الاحتلال، فأعلن عن تنفيذ طائرة تابعة له هجومًا على "خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة نحو المستوطنات".

ويُطلق شبان من القطاع بالونات حارقة باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المحيطة بالقطاع، ردًا على جرائم الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة، ورفضًا للحصار الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 12 عامًا.