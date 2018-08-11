5 شروط مقابل "هدنة وطنية" بين عرب الجهالين والسلطة في العيزرية

القدس- وطن: قال ابو عماد الجهالين الناطق باسم عرب الجهالين، اليوم السبت، إنه وبتدخل رسمي تم الاتفاق على "هدنة وطنية" مدتها 6 اشهر.

وأوضح أنه وبتدخل مباشر من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله واللواء نضال ابودخان ومعتصم تيم من مكتب الرئيس ورئيس لجنة القدس في المجلس الثوري عدنان غيث، وإقليم القدس ممثلا بعادل ابوزنيد، تم التوصل إلى اتفاق هدنة زمنية تستمر لـ 6 أشهر.

وتم الاتفاق على الهدنة وفق البنود التالية:

1-انسحاب قوات الأمن الفلسطينيه لداخل بلدة العيزريه.

2-انسحاب شباب عرب الجهالين لداخل القريه.

3-قام أبناء عرب الجهالين بفتح الطريق المغلقه منذ فجر الحادثة.

4-تشكيل لجنة تحقيق من قبل السيد ومحاسبة من تثبت إدانته.

5-تتوجه جاهه عشائرية على رأسها عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح عباس زكي الساعة الخامسه مساء اليوم السبت لعطوه عشائرية.

وكان شاب من عرب الجهالين قتل برصاص عناصر الاجهزة الامنية، فجر الأربعاء.