القوى الوطنية تعلن النفير واعتبار الاسبوع الحالي "اسبوع الخان الاحمر"

رام الله- وطن: أعلنت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، النفير واعتبار الاسبوع الحالي اسبوع الخان الاحمر.

ودعت القوى في بيان لها وصل وطن، السبت، "ابناء شعبنا للتواجد الدائم في الخان الاحمر وتكثيف التواجد اليومي في الخان الاحمر وبشكل خاص ايام الاثنين والثلاثاء كأيام للرباط رفضا لاي محاولات لاخلاء اهلنا".

وطالبت المجلس المركزي لمنظمة التحرير بتطبيق قرارت المجالس الأخيرة بما فيها دورة المجلس الوطني الاخيرة نيسان/ ايار الماضي بإنهاء العلاقة مع الاحتلال، والتحلل من الاتفاقات مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف فيها.

وقال في بيانها "يا جماهير شعبنا البطل يا ابناء محافظة رام الله والبيرة الاصرار والإباء يا جموع الثائرين المرابطين على ثرى القدس يا من تواجهون دولة الاحتلال وقوانينها العنصرية ، وتؤكدون عبر شلال الدم المتواصل وحدة الدم والمصير رفضا لمشاريع التصفية وصفقة القرن المشبوهة ، ومحاولات سلخ قطاع غزة، ويا من تدافعون عن حقوق شعبنا وثوابتنا الوطنية غير القابلة للتصرف في العودة وفق القرار 194 وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، ان شعبنا وهو يواصل معركة كفاحه الوطني يوجه نداء للعالم اجمع للتدخل لوقف مشاريع الاحتلال وانفلات مستوطنيه الجبناء، مؤكدا ان قرار الاحتلال اخلاء الخان الاحمر سيفشل على صخرة صمود شعبنا وثباته فوق ارضه وهو قادر على التصدي لمحاولات الترحيل والتطهير العرقي وعنجهية الاحتلال لفرض حل الامر الواقع".