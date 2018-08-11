تراجع الليرة التركية فرصتك الذهبية لقضاء إجازة رخيصة في إسطنبول.. دليلك السياحي خطوةً بخطوة!

وطن- وكالات: أصبحت تركيا في السنوات الأخيرة مقصداً لآلاف السياح العرب الذين يفضلون قضاء الإجازة فيها، خاصةً أن أسعارها مناسبة للغاية لمختلف الجنسيات العربية. والآن ومع تجاوز الدولار عتبة الـ6.20 ليرة تركية، فتعتبر فرصة ذهبية لقضاء عطلة رخيصة التكاليف. إذا أردت القيام برحلة تجمع فيها بين الأصالة والحداثة، وبين الترفيه والسياحة الثقافية والتاريخية، مع الاستجمام وتناول أشهى المأكولات، ودون إنفاق الكثير من الأموال، فقد جئت إلى الوجهة المناسبة؛ إذ سننظم لك رحلة من الألف إلى الياء، ونخبرك كذلك بتكاليف الرحلة لتنظيم نفقاتك قبل السفر.

متى ترغب في السفر؟

سأتجاوز هذه النقطة لسبب واحد، لأنك أنت من يحدد تفاصيل الرحلة، من الموعد، ونقطة الانطلاق، وشركة الطيران، وغيرها من هذه التفاصيل، التي ستجعل سعر التذاكر متفاوتاً بالطبع.

لكن لا تقلق لن أتركك تغرق في بحر جوجل، سأطلعك على بعض المواقع الجيدة لحجز تذاكر السفر.

لا تنفق الكثير من المال على الفندق

إذا كنت تنوي المكوث في إسطنبول فترة من الوقت، فيُفضل أن تختار فندقاً متوسط السعر حتى لا تنفق كل أموالك على الفندق، خاصةً أنك لن تجلس هناك طويلاً بقدر تنزهك في الأماكن السياحية المميزة. أفترض أنك بحاجة لبعض الوقت لتنطلق في رحلتك، لذا أخذت في البحث لك عن أسعار تذاكر في الفترة بين 15 حتى 21 أغسطس/آب 2018 لتقضي أسبوعاً سعيداً في المدينة التركية الأشهر. اخترت لك ترشيحات الفنادق المميزة رخيصة الثمن في الوقت ذاته الموجودة على موقع السياحة الأميركيTripAdvisor، حيث يبدأ سعر الغرف التي تكفي فرداً في بعض الفنادق من 190 ليرة تركية (30 دولاراً أميركياً) مثل فندقCityloft 24 Suitesفي منطقة Ataşehir. ويتجاوز الـ 418 ليرة تركية (65 دولار أميركي) في بعض الفنادق مثلLausos Hotel، والـ 604 ليرة تركية (94 دولاراً أميركياً) بفندقRomance Istanbul Hotel، والـ 866 ليرة تركية (135 دولاراً أميركياً) بفندقFER Hotel، الموجودة بمنطقة الفاتح (Fatih). وهناك أسعار تتجاوز الـ 2350 ليرة (368 دولاراً أميركياً) مثلFour Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmetبمنطقة السلطان أحمد، والـ 3400 ليرة تركية (533 دولاراً أميركياً) مثل فندقRaffles Istanbulالموجود في منطقة Beşiktaş. أياً يكن يا صديقي، فلك حرية اختيار السعر والوقت والموقع بالطبع، وإن كنت أنصحك بمناطق Ataköy، وFlorya، وFatih، وŞişli، وBeşiktaş، وLevent، وEyüp، إذا أردت المكوث في المنطقة الأوروبية من إسطنبول، أو اختر مناطق Çamlıca، وKadıköy، وÜsküdar في الجزء الآسيوي. ويُمكنك البحث عبر هذه المواقع:

هيا نستمتع بجمال إسطنبول

الآن، حان وقت المتعة، لذا سنخبرك عن أبرز الأماكن التي يُمكنك زيارتها في إسطنبول، وسنضع موقعها من Google Maps لتتمكن من زيارتها بسهولة.

منطقة أورتاكوي (Ortaköy)

نحن الآن في الطرف الأوروبي، وتحديداً في بلدية بيشكتاش Beşiktaş، حيث «منتجع السلاطين» بـ «القرية الوسطى» كما تقول الترجمة الحرفية للكلمة، هناك ستكون سائحاً ضمن عشرات السياح حولك في إحدى أهم المناطق السياحية بإسطنبول. هيا انطلق، فأنت الآن تقف في منطقة مليئة بالمعالم الأثرية والقصور العثمانية التي تطل على البسفور مباشرةً. زر مثلاً قصر «تشيران – Çırağan»، تعرف قصته؟ كان هناك تقليد عثماني بأن يبني كل سلطان يحكم قصراً له، وبالفعل جاء السلطان عبد العزيز في العام 1863 ليبني هذا القصر ذا الجدران المزخرفة والأسقف الخشبية والكسوة الخارجية الرخامية. هذا موقعه بالضبط.

القصر يتصل مباشرةً بقصر يلدز (Yıldız Palace)، نعم، هو الذي رأيناه في مسلسل السلطان عبد الحميد، فقد كان مقراً للسلطان عبد الحميد الثاني والحكومة العثمانية حتى العام 1922، وتم توسيعه أكثر من مرة، منها عند استقبال ويليام الثاني إمبراطور ألمانيا كما شهدنا في المسلسل. تفضل موقعه على خريطة جوجل.

آه، جاء وقت الحديث عن القطعة الأثرية الأشهر بالمنطقة، غالباً شاهدتها كثيراً في خلفيات صور أصدقائك الذين سافروا إلى تركيا، إنه مسجد أورتاكوي، الذي بني بأمر من السلطان عبد المجيد في العام 1853، إنه قطعة زخرفية عريقة تطل على مضيق البسفور والجسر. إليك الموقع عزيزي.

كيف تذهب لإحدى أشهر المناطق بإسطنبول دون شراء هدايا وقطع تذكارية؟ هيا اتجه إلى «سوق أورتاكوي – Ortaköy Bazaar» الشعبي من هنا. قبل أن تترك المنطقة، إياك أن تنسى أن تتذوق البطاطا التركية الشهيرة المعروفة باسم الـ «كومبير» والوافل في الأكواخ الصغيرة المتجاورة في شوارع المنطقة.

منطقة السلطان أحمد

هناك، ستجد مسجد السلطان أحمد (Sultan Ahmet Camii) المعروف بـ «المسجد الأزرق» الذي يقف شامخاً منذ بنائه في عهد السلطان أحمد بين عامي 1609-1616، المسجد يشتهر بمأذنه الأربعة، ويجمع بين فن العمارة الإسلامية والهندسة البيزنطية. يقع في هذه النقطة تحديداً على الخريطة.

في الجهة المقابلة ستشاهد تحفة معمارية أخرى تعود لعام 537، وهي متحف آيا صوفيا (Ayasofya)، حيث المسجد والكنيسة والمتحف في بناءٍ واحد ملون بلون قرمزي يميل للوردي، شهد هذا البناء العهد البيزنطي، والعثماني، والدولة التركية الحديثة. وإليك موقعه.

أسعار تذاكر المتحف تتراوح بين 50-210 ليرة تركية (7-32 دولار أميركي)، ويُمكنك حجزها من الموقع الرسمي للمتحف من هنا. بالمناسبة هذه المنطقة لعشاق المناطق التاريخية، هناك يُمكنك أيضاً زيارة قصر توب كابي (Topkapı Sarayı) الذي بني في العام 1478، وأصبح بمثابة قصر حكم للسلاطين العثمانيين طوال 4 قرون.

هنا بالضبط موقعه على الخريطة. تذكرة الدخول تكلف 40 ليرة تركية أي نحو 7 دولارات.

وبالقرب من القصر ستجد أكثر تجمع للزهور والألوان في حديقة غولهانة (Gülhane Parkı)، حتى بعض الأشجار هناك تاريخية تعود للقرن الـ 19، يُمكنك الوصول لها مشياً في هذا الاتجاه كما يوضح جوجل.

كما يُمكنك الاتجاه إلى صهريج يره بتان (Yerebatan Sarnıcı) الذي بني في القرن السادس الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الأول، حيث يوجد 28 صفاً من الأعمدة المرتفعة التي تحمل السقف على ارتفاع 8 أمتار، فيما تمتلئ بالماء والأسماك. يُمكنك تناول وجبة سمك لذيذة بالمطاعم هناك. الخريطة من هنا.

في أحضان اسطنبول في قلب المدينة القديمة حتى باطن الأرض يصبح مكاناً أثرياً

القصر المغمور بأضواء خافتة وأجواء هادئة يستقبلك الخزان يقع تحت الأرض جنوب غرب آيا صوفيا ويعد من أكبر الخزانات القديمة في العالم.

ولشراء بعض الهدايا التذكارية اتجه إلى السوق الكبير (Grand Bazaar) بمنطقة بايزيد من هنا، يُمكنك الشراء من أي مكان بين 60 شارعاً تحتوي على أكثر من 400 محل تجاري في ذلك السوق الضخم الذي بني في عهد السلطان العثماني محمد الفاتح بين عامي 1451-1481.

وغير بعيد عن السوق المغلق، لا تنسَ أن تتجه إلى منطقة إيمينونو Eminönü لأخذ جولة في السوق المصري (Mısır Çarşısı)، فبالإضافة إلى القطع الأثرية المرتبطة بالعهد العثماني التي تباع، يُمكن شراء أي من أنواع النباتات والأعشاب والشاي والقهوة التركية.

بعد هذه الجولة ستحتاج بعض الهدوء أمام الشاطئ على ميناء إمينونو (Eminönü)، وتناول الطعام في أحد مطاعم المنطقة.

منطقة تقسيم (Taksim Meydanı)

ربما هذه المنطقة هي الأشهر في تركيا على الإطلاق، حيث ميدان تقسيم الذي تم بناؤه احتفالاً بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في العام 1923، الذي يتفرع منه شارع استقلال (İstiklal) المليء بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي الشعبية وفنون الشارع والفرق الموسيقية الشابة في الشوارع. هذا موقعه على الخريطة.

وفي نفس المنطقة يوجد مركز أتاتورك الثقافي، ودار أوبرا، يعود تاريخ المركز إلى العام 1960، حيث استضاف العديد من العروض المسرحية والحفلات الموسيقية للفرق السيمفونية الوطنية والكورال والفرق الموسيقية الكلاسيكية. زره من هنا.

في تقسيم أيضاً ستجد حديقة غيزي (Gezi Park) التي افتتحت منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، وتضم أكثر من 600 شجرة، وقد استخدمت الساحة لإقامة بعض التظاهرات السياسية. تجدها هنا في خرائط جوجل.

كما يُمكنك زيارة قلعة غلطة (Galata Kulesi) التي بنيت في القرن السادس الميلادي، وبمناسبة هذه القلعة التي تقابلها قلعة كيز أو البنت (Kız Kulesi) هناك أسطورة تركية تقول أن قلعة غلطة كانت تحب قلعة كيز وكان هناك طيار يحاول الطير بجناحات لإيصال رسائل الحب بينهما، وفي إحدى رحلاته سقط بالبحر، لتسقط معه الرسائل، لذا يذهب لها المحبون تيمناً بقصة الحب الأسطورية هذه.

في منطقة بي أوغلو (Beyoğlu) هذه وتحديداً في شارع غالب ديده (Galip Dede Caddesi) يقع خان غالاتا للمولوية Galata Mevlevihanesi، وهو أقدم خان للمولوية الصوفية في المدينة بأسرها إذ يعود تاريخ بنائه لعام 1941. يعرض في المتحف أدوات ومستلزمات الدراويش والأدوات الموسيقية القديمة التي كانت تستعمل لعزف الأناشيد والابتهالات الصوفية، وتُنظم فيه مساء كل يوم أحد رقصة «السماح» التي ألفها جلال الدين الرومي، فيما يبلغ سعر التذكرة فيها 50 ليرة تركية (8 دولارات أميركية) تباع عند مدخل المتحف. الموقع من هنا.

منطقة الفاتح

في منطقة الفاتح ستجد الكثير من أماكن التسوق والأماكن التاريخية، بدايةً بشارع فوزي باشا المليء بمحال الملابس وخاصةً ملابس العرائس والمحجبات بالإضافة إلى عشرات المطاعم التركية والسورية.

في المنطقة أيضاً ستجد مسجد السلطان سليمان القانوني الذي يعتبر واحداً من أعرق وأجمل المساجد المبنية في عهد الدولة العثمانية. ويُمكنك زيارته من هنا.

منطقة السليمانية مليئة بالمقاهي المجاورة للمسجد والمطلة على مضيقي البوسفور والقرن الذهبي، حيث ستقضي ليلة لطيفة أمام البحر في جو تراثي. وقريباً جداً من منطقة الفاتح، تجد منطقة أيوب، حيث عروض الدلافين والفقمة والحوت الأبيض، وتكلف تذكرة دخول العرض الذي يمتد لساعة 100 ليرة تركية للفرد (16 دولاراً). يُمكنك معرفة باقي التفاصيل من الموقع الرسمي للعروض.

وفي المنطقة نفسها يُمكنك أخذ جولة جوية بالـ Teleferik.

في الجانب الآسيوي

يُمكنك زيارة تل العرائس (Çamlıca Hill) هناك يُمكنك مشاهدة مدينة إسطنبول بشكل بانورامي رائع، وبالقرب من التلة يُمكنك زيارة منارة الفتاة وقصر بيلر باي (Beylerbeyi).

ويمكن لتطبيق Istanbul Directory مساعدتك في معرفة الأماكن السياحية القريبة من مكانك والاختيار بين الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية والمطاعم والمقاهي.

كيف تتنقل؟

تحب التنقل بحرية دون التزام بمواعيد، إذاً احصل على تاكسي مناسب من تطبيق BiTaksi أو من تطبيق أوبر (UBER)، سيحدد لك سعر الجهة التي تريد الوصول إليها قبل اختيار السائق. لكن، لأكون صريحاً معك، السائقون مخادعون! لأنك سائح أجنبي قد يقوم أحد سائقي سيارات الأجرة باستغلالك، بالإضافة إلى أنها مكلفة كثيراً مع كثرة التنقل والحركة، لذا يُمكنك ركوب المواصلات العامة. يوجد كارت ذكي يُمكنك من ركوب كل أنواع المواصلات العامة في البر والبحر، ويُمكنك شراء الـAkbil من أقرب فرع IETT الخاص بالمواصلات العامة، ويساعدك في معرفة مكانه التطبيق الخاص بهم المخصص لهواتف آيفون، وآندرويد. أما بالنسبة لأنواع المواصلات التي يُمكنك التنقل بها:

Metrobüs: حافلات عادية تسير في مسارات مخصصة يمنع على السيارات دخولها، وهي قريبة جداً من مفهوم المترو لكنها فوق الأرض ومركباتها عبارة عن حافلات كبيرة. ركوب لا يكلف أكثر من 3.75 ليرة تركية (0.59 دولار أميركي)، وفي حال ركوبك عدداً قليلاً من المحطات يُمكنك استعادة جزء مما دفعته عبر جهاز مخصص موجود في كل المحطات، بمجرد وضع الكارت يعيد لك نقودك.

Metro: وهو مترو الأنفاق، ويوجد في إسطنبول أكثر من 13 خطاً رئيسياً يغطي معظم أنحاء المدينة في شطريها الآسيوي والأوروبي. ركوب المترو لا يكلف أكثر من 2.55 ليرة تركية (0.40 دولار).

Tramvay: تغطي شبكة الترام المناطق السياحية بشكل رئيسي، سيكون خياراً جيداً إذا أردت أن تأخذ وقتاً في الاستمتاع بالمناظر خارج الترام. استخدامه لا يكلف أكثر من 2.55 ليرة تركية (0.40 دولار).

Otobüs: حافلات عادية تسير في الشوارع دون مسار محدد مثل الـMetrobüs، ولها محطات معينة في خط سيرها، وأرقام مميزة لكل طريق، ركوبها مثل المترو والترام في السعر، ويُمكنك تحديد الجهة التي تريد الذهاب لها.

المواصلات البحرية: يُمكن أخذ جولة بحرية لطيفة بين جانبي إسطنبول الآسيوي والأوروبي بـ»باصات البحر«، ولا تقلقل تذكرتها مثل المترو. ويُمكنك استخدام كارت المواصلات نفسه لركوب الباخرة (Vapur) التي تحمل أكثر من 700 شخص آخر، أو حافلة البحر (Deniz Otobüsü) التي تستغرق رحلتها 45 دقيقة. أو حتى عبر تاكسي البحر (Deniz Taksi) الذي يتسع لـ10 أشخاص، لكن وقتها ستدفع نقوداً ولن تستطيع الاستخدام.

أسمعك تسأل كيف لي أن أعرف أن هذه الحافلة تذهب في المكان الذي أريد، أجيبك: «من يسأل لا يتوه»، ويُمكن لتطبيق Trafi أن يكون صديقك في هذه الرحلة. وعند شرائك كارت المواصلات، يُمكن اختيار ذلك الكارت الأزرق (Mavi Kart)، وهو كارت باشتراك شهري يبلغ 205 ليرات تركية (32 دولاراً أميركياً) يكفي لركوب المواصلات أكثر 150 مرة شهرياً، وربما هذا سيكون أوفر لك في رحلتك.

كم سأنفق على الطعام؟

نصيحتي لك أن تحجز غرفتك بالفندق دون طعام، حتى لا تفوت فرصة تجربة الطعام التركي، ولسبب منطقي آخر، فأنت لن تترك جولتك في منطقة ما لتلحق بموعد الطعام بالفندق. وعامةً أسعار أطباق الطعام في أحد أشهر مطاعم تركيا Mado تتراوح بين 15: 75 ليرة تركية على أقصى تقدير (2.35: 11.77 دولار أميركي). بالمناسبة للمطعم أفرع كثيرة منتشرة في كل إسطنبول، وإليك عناوينها كاملةً. ولنفترض أنك ستأكل 3 وجبات يومياً بمتوسط 35 ليرة للوجبة، هذا يعني أنك ستنفق 735 ليرة تركية أي نحو 115 دولاراً أميركياً. بعد يوم مرهق أقدر حاجتك لتناول الطعام وأنت على فراشك، وقتها يُمكن لتطبيق Yemeksepeti مساعدتك عبر تقديم الأطباق من أكثر من مطعم لتختار من بينها.

لا تنسَ تجربة الأطباق التركية الشعبية أيضاً، ومنها:

Çiğ köfte: هي كفتة نيئة، تصنع من البرغل، والبطاطس المسلوقة، والفلفل الأحمر، والأسود الحار.

Kokoreç: عبارة عن أمعاء ماعز أو خراف، تنقع لساعات في الخل والليمون والملح، قبل لفها على سيخ الشاورما، وشوائها على نار هادئة فوق الفحم. (سعر السندوتش منها قد يصل لـ15 ليرة تركية)

Börek: عبارة عن فطائر متنوعة الأشكال والأطعم، قد تحشى بالجبن، أو اللحم، أو البطاطس، أو السبانخ. (سعرها يتراوح بين 10 :30 ليرة تركية)

Döner: لا يوجد منطقة في إسطنبول تخلو من الشاورما التركي، التي تصنع من اللحم، أو الدجاج. (سعرها بين 3: 30 ليرة تركية حسب طريقة التقديم ومكان المطعم)

İskender kebap: شرائح اللحم مع صلصة الطماطم والخبز، مع الزبدة الساخة التي تسكب أمامك. لقد جعت! (سعرها بين 15: 35 ليرة تركية حسب طريقة التقديم ومكان المطعم).

الرحلة كلها بأقل من 800 دولار

هاتِ الورقة والقلم.. الآن ستختار فندقاً متوسطاً يكلفك 50 دولاراً في الليلة، ما يعني أنك ستنفق نحو 350 دولاراً لحجز الفندق، ونحو 16 دولاراً يومياً على الطعام، وهو ما سيكلف نحو 115 دولاراً خلال هذا الأسبوع. أضف إلى ذلك 150 دولاراً للتنزه في كل الأماكن التي تشتمل تذاكر، بخلاف الأماكن الأخرى الكثيرة التي لا تحتاج تذاكر. مع 30 دولاراً للمواصلات خلال هذه الفترة، و100 دولار لشراء بعض الهدايا التذكارية، يعني أن الرحلة ستكلفك كلها 745 دولاراً، بخلاف تذاكر السفر التي ستحددها أنت.

لا تزر إسطنبول قبل قراءة هذه النصائح:

ثقافة اللغة الثانية ليست منتشرة كثيراً لدى معظم الأتراك، لذلك يُمكنك الاستعانة ببعض التطبيقات التي تساعدك على الترجمة الفورية، مثل Türkçe – Arapça، كما يُمكنك حفظ بعض المصطلحات الأساسية التي تقدمها قناة محمد زيدية على يوتيوب بأسلوب بسيط.

لا تكن صيداً سهلاً لسائقي التكاسي والباعة الجائلين، أخبرهم أنك تعرف الأسعار الحقيقية، وبالطبع يُمكنك تحديد ذلك الآن بعد قراءتك لهذا الموضوع.

يمنع التدخين في جميع وسائل النقل في إسطنبول، قد يغرمك هذا بين 60 إلى 80 ليرة تركية (9.41: 12.55 دولاراً) في حال ضبط المخالفة.

احذر انتشار السرقات في بعض الأماكن السياحية، لذلك حاول ألا تكون فريسة سهلة تخبر الناس أنك تملك الكثير من المال والهواتف، حافظ على مقتنياتك الثمينة في خزنة الفندق، أو احفظها بشكلٍ جيد في حقيبتك.

قد تجد من يأتي ويسألك عن جنسيتك وعملك وراتبك وأسرتك وكل شيء، لا داعي للقلق، فهذه الأسئلة طبيعية بين الأتراك.

إياك أن تقلل من شأن أي شيء متعلق بالثقافة التركية أو تسخر منها، حتى لا تقع في المشاكل.

(عربي بوست)