"أنا رجل محطم نفسياً".. آخر ما قاله خاطف الطائرة الأمريكية

وطن- وكالات: وصف خاطف الطائرة الأمريكية من نوع " Horizon Q400" نفسه بأنه "رجل مكسور" وأعرب عن أمله في الحصول على "لحظة من الهدوء" في السماء، خلال آخر تواصل مع برج المراقبة، وذلك بعد فك تشفير المحادثة.

في بداية الحديث، تصرف الخاطف بهدوء تام، كما أنه امتلك حس الفكاهة، حيث قال لبرج المراقبة إنه سوف يعرض عليه العمل كطيار ما إن استطاع الهبوط بنجاح، ولكنه اعترف في وقت لاحق أنه ليس باستطاعته فعل ذلك، وفق صحيفة "Seattle Times".

وقال لبرج المراقبة "أنا لم أخطط للهبوط". وبعدها انتابه شعور بالقلق بسبب بدء نفاد الوقود في الطائرة ويمكن أن ينفجر المحرك.

وأضاف الرجل قائلا "أنا مهم لدى العديد من الأشخاص، وسوف يشعرون بالضيق، عندما يعلمون بما قمت به، وأود أن أعتذر من كل شخص منهم. أن مجرد رجل محطم (نفسيا)".

وعلى طول الرحلة، حاول برج المراقبة وقائد الطائرة المخطوفة مساعدة الرجل لكي يتمكن من الهبوط بنجاح وحاولوا ثنيه عن القيام بمناورات خطرة.

وقال الخاطف في النهاية "أنا آسف، وأرجوا أن لا يفسد هذا يومكم".

ويشار إلى أن مكتب شرطة مقاطعة بيرس أعلن، اليوم السبت، أنه تمت سرقة الطائرة على يد رجل يبلغ من العمر 29 عاما، فيما لم يكن هناك ركاب آخرون على متن الطائرة.