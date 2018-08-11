بركة: "قانون القومية" يشكل خطراً على حق تقرير المصير الفلسطيني

القدس- وطن: قال رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل، محمد بركة، إن رسالة الجماهير في مظاهرة "تل أبيب" واضحة، وهي إلغاء قانون القومية العنصري الذي سنّه "الكينست" الإسرائيلي، مشددا على أنه قانون يشكل خطراً على الشعب الفلسطيني وعلى حقه في تقرير المصير.

وأضاف بركة في تصريحات متلفزة أن هذا القانون يشيكل خطراً أيضا على حياة 1.5 مليون فلسطيني في الداخل، ويشكل تحدياً كبيراً لهم ولحياتهم، مشيرا إلى أن تلك المظاهرات ليست لتقديم احتجاجاً على هذا القانون إنما بداية لمعركة طويلة لإلغاءه، مؤكدا أنه لن يهدأ للفلسطينيين البال حتى يتم شطب هذا القانون من سجل القوانين.

واحتشد الآلاف في "تل أبيب"، مساء اليوم للمشاركة في المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخطّ الأخضر، لإلغاء "قانون القوميّة" تحت شعاري "فليسقط قانون القومية" و"نعم للمساواة"، وتوافدت الجماهير الغفيرة من مختلف البلدات العربية للمشاركة في المظاهرة التي دعت إليها المتابعة، وتقدمها نواب عرب من القائمة المشتركة وقيادات حزبية ونشطاء من الحركات والفعاليات السياسية والحزبية والشعبية.