بيت لحم: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية الولجة

بيت لحم- وطن: أغلقت قوات الاحتلال، الليلة، المدخل الرئيسي لقرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية بصورة مفاجئة، وأغلقت مدخلها الرئيسي ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأوضحت أن الاحتلال نصب حاجزا آخر قرب مسجد الهدى وعلى الطريق الموصل لمقر المجلس القروي، إضافة لانتشار أعداد كبيرة من الجنود في المنطقة الجبلية المحاذية للمسجد والشروع بعملية تفتيش واسعة فيها، وسط إطلاق القنابل الضوئية.