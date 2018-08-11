مساعدو ميلادينوف يغادرون غزة بعد لقائهم بقادة حماس لبحث تثبيت التهدئة

وطن- وكالات: أنهى عدد من مساعدي نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، زيارة استمرت ثلاثة ساعات إلى قطاع غزة التقوا خلالها مع قيادة حركة (حماس) لبحث تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الماضي.

وضم الفريق الأممي نائب ميلادينوف وثلاثة من مساعديه الذين وصلوا من خلال معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "القدس"، إن الوفد بحث مع قيادة حركة (حماس) تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، مشيرةً إلى أن الوفد طالب حركة (حماس) بالعمل على الحد من الاستفزازات عند الحدود وهو الطلب الذي قدم الى إسرائيل ايضا.

وحسب المصادر، فإن فريق ميلادينوف يريد وقفا لإطلاق الطائرات الورقية الحارقة من غزة منعا لتقديم ذرائع للاحتلال لاستغلالها في هجماته ضد غزة، ومن أجل التوصل لاتفاق كامل بشأن القطاع.

وتزامنا مع الزيارة، أصيب 6 فلسطينيين بجروح مختلفة جراء هجمات جوية من طائرات استطلاع اسرائيلية استهدفت مجموعات من مطلقي الطائرات الورقية، وشبانا حاولوا الاقتراب من السياج الأمني.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم شن غارات على مجموعات أطلقت طائرات الحارقة تجاه بلدات إسرائيلية محاذية للحدود.

وشبت نحو 6 حرائق في غلاف غزة أمس قبل أن تنجح طواقم الإطفاء في السيطرة عليها.

وقال مسؤول إسرائيلي لقناة ريشت كان العبرية إن إسرائيل لن تلتزم بأي وقف إطلاق نار لا يشمل وقف الطائرات الحارقة.