"يوتيوب" يشن هجوما لاذعا على "آبل"

وطن: قامت شركة "يوتيوب" خلال العرض التقديمي لهاتف "سامسونغ غالاكسي نوت 9" بنشر قائمة توصية بالهواتف الذكية، التي تعتبرها الأفضل في مشاهدة الفيديوهات على موقع "يوتيوب" (Signature devices).

وجاء على موقع "YouTube Device Report" أنه تم وضع القائمة بناء على قدرة الأجهزة على عرض فيديوهات "4K" و360 درجة، وتكنولوجيا معالجة الفيديو والصور "High Dynamic Range" وكذلك قدرة الجهاز على عرض الفيديوها ذات معدل تأطير عالي.

وتضمنت القائمة 18 جهازا ذكيا، من بينها (Note 8، Note 9، Xiaomi Mi 8، OnePlus 6، Samsung Galaxy S8، S8، S9، S9+، Google Pixel 2، Pixel 2 XL).

ولم تتضمن القائمة أي من أجهزة شركة آبل حتى "آيفون إكس". وقال محرر موقع "ذا فيرج" الأمريكي إن هذا القرار يعود إلى مصالح الشركة (شركة اليوتيوب ونظام الأندرويد جزء من شركة غوغل)، وبالتأكيد سوف يقومن باستخدام كل الوسائل في التسويق لمنتجاتهم.