اغلاق 3 محطات للمحروقات ومصادرة 7 آلاف لتر سولار مهرب في ضواحي القدس

رام الله- وطن: اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الامن الوطني، الخدمات الطبية، والارتباط العسكري فجر اليوم الاحد، في منطقتي الرام وقلنديا شمال مدينة القدس 3 محطات محروقات عشوائية وصادرت 7000 لتر سولار مهرب وغير قانوني.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الاجهزة المختصة (الضابطة الجمركية والامن الوقائي) وبمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وغير القانونية تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة قوات (الامن الوطني، الخدمات الطبية، الارتباط العسكري) فجر اليوم من اغلاق المحطات غير القانونية ومصادرة الكمية المذكورة، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وختم البيان ان الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.