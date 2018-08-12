الريال بطلاً لكأس "سانتياجو برنابيو" على حساب ميلان

وطن: فاز فريق ريال مدريد الإسباني بكأس "سانتياجو برنابيو" للمرة 28 في تاريخه، بعد تغلبه على ميلان بثلاثية لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب النادي الملكي.

وسجل كريم بنزيما، وجاريث بيل، وبورخا مايورال أهداف الريال في الدقائق الثانية، و45، و91 على التوالي، بينما أحرز جونزالو هيجواين هدف ميلان الوحيد بالدقيقة الرابعة.

ودخل كلا المدربين بتشكيلة غلب عليها الطابع الرسمي، خاصة ريال مدريد الذي يستعد لمباراة أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي.