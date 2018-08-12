توقف العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في غزة

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن توقف تنفيذ العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي بدءاً من صباح اليوم الأحد.

وأعزى الناطق باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة، ذلك إلى نفاد العلاج الكيماوي بالإضافة إلى نفاد عقار (النوبوجين) المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى.

وقال القدرة في تصريح صحفي "هذا يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم انهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري".

ودعا لمؤتمر صحفي الساعة الحادية عشر صباحا، في مستشفى الرنتيسي التخصصي بغزة، للحديث حول تعليق تنفيذ بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في المستشفى.