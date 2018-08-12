الاحتلال يعتقل 5 صيادين ويصادر مركبهم من بحر شمال غزة

غزة- وطن: أكد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر في حديث لـ "وطن"، اعتقال بحرية الاحتلال صباح اليوم الاحد، 5 صيادين من عرض بحر شمال غزة.

وكشف عن أن الصيادين المعتقلين هم شقيقيه وابنائهم: ناصر فضل بكر (57عاماً)، حسن فضل بكر (30 عاماً)، ياسر ناصر بكر (27 عاماً)، أحمد ناصر بكر (16عاماً)، فضل ناصر بكر (20 عاماً)، مضيفًا أنهم كانو في عرض البحر يمارسون عملهم في الصيد حين اعترضتهم بحرية الاحتلال واعتقلتهم واقتادتهم لجهة مجهولة.

وأكد بكر أن هذه ليست المرة الاولى التي يتم مصادرة مركبهم، فقد حدثت سابقا عام 2012، وان ابن شقيقه ياسر مصاب بعيار ناري في البطن من الاحتلال.