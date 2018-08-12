حملة أنقذوا الخان الأحمر لـوطن: ندعو لعودة الاعتصام في الخان بدءاً من غد

رام الله-وطن: دعت حملة "أنقذوا الخان الأحمر" في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الى اعتصام مفتوح في مضارب البدو في الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة بدءاً من مساء غد الإثنين .

وقال منسق الحملة عبد الله أبو رحمة، لـوطن: إن الاعتصام يأتي بتزامن مع انتهاء المهلة المقدمة من المحكمة لفريق الدفاع عن الخان الأحمر لتقديم مرافعته واعتراضه ضد قرار هدم قرية الخان الأحمر، قبل ان تصدر محكمة الاحتلال العليا قرارها النهائي بتحديد مصير القرية.

وأكد أن الاعتصام سيستمر حتى تحديد جلسة للمحكمة للنظر بالقضية أو اتخاذ قرارها النهائي داعياً المواطنين الى التواجد والاعتصام في قرية الخان الأحمر وعدم ترك أهله لوحدهم في مواجهة بطش الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحقهم .

ولفت أبو رحمة أنه ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الدفاع وجميع الاوراق القانونية التي قدمت للمحكمة، فإن أهالي الخان الأحمر لايثقون بعدالتها، لذلك قررنا مساندة الأهالي والبدء بتنظيم الاعتصام

وبين أبو رحمة، أنه تم انجاز خطط العمل بشأن المشاركة الفاعلة للمواطنين في الفعاليات التضامنية الشعبية لحماية الأهالي هناك، ودعم صمودهم وثباتهم فوق أراضيهم.