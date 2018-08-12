هآرتس: إسرائيل قررت اغتيال قيادات حماس بدلاً من حرب شاملة

رام الله-وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وضباط جهاز الشاباك استعدوا خلال الاشهر الماضية رداً على مسيرات العودة والتصعيد مع "إسرائيل" للقيام بعمليات اغتيال لقيادات حماس في قطاع غزة .

وقالت صحيفة هآرتس ان قيادة الجيش والشاباك فضلا الاغتيالات على عملية اجتياح عسكرية بريه في عمق قطاع غزة ، ولكن الجيش فضل اعطاء الفرصة امام الوساطة " مصر والامم المتحدة " للتوصل لوقف النار مع حماس .

وتابع ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي لو اقدمنا على اغتيال شخصية بارزة في قيادة حماس فالأمر كان سيؤدي الي رد عنيف من قبل حماس وحينها ستبدأ الحرب .

ووفقا لصحيفة هأرتس فقد قررت قيادة الجيش عدم القيام بعمليات اغتيال لاستنفاذ الجهود المصرية وجهود الامم المتحدة فالجيش معني بتأجيل المواجهة الكبرى مع قطاع غزة حتى نهاية 2019، وهو موعد انتهاء جيش الاحتلال من بناء الجدار الارضي حول قطاع غزة .

وبينت هآرتس ان هناك جدوى من الاغتيالات في غزة فإغتيال مازن فقها في غزة أحدث بلبلة وارباك في صفوف حماس، على حد زعم الصحيفة.

وادعى مسؤولون كبار في الاجهزة الامنية "الإسرائيلية" بأن احتمال اغتيال قيادات حماس كانت في مراحل متقدمة في الاشهر الماضية ولكن القرار فقط بيد المستوي السياسي وهو يختار متى يشاء ويقرر ولكن الامر يتطلب استعدادات إسرائيلية لجانب قرار الاغتيالات .