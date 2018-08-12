الكشف عن هوية سارق الطائرة الأمريكية ودوافعه

وطن: كشفت وسائل إعلام أمريكية هوية موظف مطار ساتل، الذي أقدم أمس السبت على الاستيلاء على طائرة ركاب فارغة والإقلاع بها قبل أن تتحطم ويلقى مصرعه.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الموظف في قسم الخدمات الأرضية بمطار ساتل، الذي أقلع بالطائرة هو ريتشارد راسل، من واشنطن، ويعمل في المطار منذ 3 سنوات ونصف السنة.

وأوضحت الوكالة أن راسل نشر مؤخرا على صفحته في "فيسبوك" تعليقات وفيديوهات حول عمله في شركة " Horizon Air " بمطار ساتل، وقال في أحد تعليقاته إنه يتعين عليه سحب الكثير من الحقائب في العمل.

كذلك أكدت السلطات أن الخاطف كان جزءا من الأفراد العاملين في شركة الخطوط الجوية، المسؤولة عن عدة أمور منها سحب الطائرات ونقل الأمتعة.

هذا ولم تكشف السلطات بعد بشكل رسمي عن هوية الشخص الذي سرق الطائرة وأقلع بها، فيما رجحت الأجهزة الأمنية أن يكون راسل سرق الطائرة بهدف الانتحار.

وتسبب ريتشارد راسل أمس السبت في حالة من الهلع بعد إقلاعه بطائرة من طراز "Q400"، وهو لا يجيد قيادة الطائرات، حيث سارعت مقاتلات أمريكية من طراز "F-15" لتتبع الطائرة قبل أن تسقط في إحدى الغابات القريبة من المطار ويقتل خاطفها.