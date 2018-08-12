مستشفى المقاصد: بدء استقبال الأوراق البحثية للمؤتمر الصحي النفسي- الاجتماعي الخامس

القدس-وطن: أعلن قسم الخدمة الاجتماعية في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، اليوم الأحد، البدء باستقبال الأوراق البحثية من قبل المؤسسات أو الأفراد المختصين الراغبين بالمشاركة في أعمال المؤتمر الصحي النفسي- الاجتماعي الخامس، الذي سيعقد في الحادي عشر من تشرين الأول المقبل، لمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وأوضحت المقاصد في بيان، أن المؤتمر الذي يحمل عنوان (نحو صحة نفسية أفضل)؛ سيشمل عددا من المحاور، هي: المحور الأول: الصحة النفسية وتضم مواضيع الوقاية من الاكتئاب والقلق النفسي وجودة الحياة لدى مرضى الامراض المزمنة، فيما يتناول المحور الثاني: الصحة الاجتماعية الطبية، وتضم موضوعي مكافحة العنف الأسري والوقاية من ظاهرة الانتحار، والمحور الثالث يتطرق إلى الصحة الطبية النفسية والعقلية، ويضم موضوعي التعامل مع ذوي صعوبات التعلم ومرضى الصرع.

وأكدت أن المؤتمر يشكل نقلة نوعية من حيث نوعية الأبحاث الفلسطينية والدراسات، التي ستسلط الضوء على الوقاية وكيفية التعامل مع الاضطرابات، والأمراض النفسية والطبية النفسية والآفات الاجتماعية، بمواضيع مختلفة، دون التحيز لمجال معين.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال الملخصات ومُتون الأبحاث في موعد أقصاه 30/8/2018، فيما سيتم استقبال البحوث أو الدراسات الكاملة في موعد أقصاه 20/9/2018.

ودعا رئيس قسم الخدمة الاجتماعية في المقاصد أحمد جاد الله كافة الراغبين بالمشاركة بالأوراق البحثية من أفراد ومؤسسات إلى الالتزام بأحدث المناهج العلمية المتعارف عليها، حيث تقبل البحوث التي تقع في مجال محاور المؤتمر المختلفة.

وأضاف، ان تقييم الأبحاث سيتم من قبل لجنة علمية متخصصة من حيث مدى أهمية الموضوع والتجديد والابتكار وانتمائه إلى محاور المؤتمر، وذلك حرصا على جودة الأبحاث والمكانة العلمية للمؤتمر.

وأوضح أنه بإمكان المهتمين بإرسال أوراقهم البحثية الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بمستشفى المقاصد أو صفحة "فيسبوك" الرسمية التابعة للمستشفى، كما بإمكانهم إرسال ملخص البحث عن طريق رقم الفاكس 026270181 أو البريد الإلكتروني [email protected]