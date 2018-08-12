"رشيدة طليب"ستؤدي اليمين بالثوب الفلسطيني حال فوزها بعضوية الكونغرس

رام الله- وطن: "سأرتدي الثوب الفلسطيني المطرز، وأؤدي اليمين الدستورية على القرآن الكريم حال فوزي بعضوية الكونغرس الأمريكي"، هذا وعدي لأمي الفلاحة الفلسطينية، ولأبي المقدسي، ولجاليتي العربية والإسلامية ولأبناء منطقتي في "ميتشيغان".

جاء حديث رشيدة طليب المرشحة لعضوية الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، خلال لقائها بقيادات الجالية العربية في حي "رام الله الصغيرة" بمدينه باترسون، بدعوة من "مجلس قيادة العرب الأمريكيين"، الذي حضره أكثر من 70 شخصية فلسطينية عربية وإسلامية، وأعلنت تأييدها لرشيدة ودعم حملتها الانتخابية.

و المحامية الأمريكية طليب هي من أصل فلسطيني رشحت لمقعد في الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميتشغان، لتقترب من أن تكون أول فلسطينية مسلمة تحصد عضوية المؤسسة الدستورية الأولى بالولايات المتحدة في الانتخابات النهائية التي ستجري في 6 نوفمبر المقبل في مواجهة منافسها الجمهوري.

ويشار الى أن طليب التي ستصبح أول امرأة عربية-أمريكية مسلمة تصل الى عضوية الكونغرس الامريكي ولدت في الولايات المتحدة لاب فلسطيني من حي بيت حنينا في القدس المحتلة.

رشيده وعدت منتخبيها وداعميها ان تقسم اليمين وهي تلبس الثوب الفلسطيني، الذي يمثل و يحمل في غرزاته 100 عام من معاناة شعبها الفلسطيني.

درست رشيده العلوم السياسية ومن ثم المحاماة، وانتخبت لعدة مناصب من أبرزها رئيسة بلدية ديربورن حيث كان تسكن، ومن ثم حاكمة في ولاية ميتشيغين لفترتين متتاليتين على مدار 8 سنوات، كما كانت رائدة في العمل التطوعي ورئيسة لمنظمات دولية تعنى بالدفاع عن الفئات المهمشة والأقليات .

وكانت وطن التقت جدة المحامية طليب في قرية بيت عور الفوقا قضاء رام الله، واعدت التقرير التالي: