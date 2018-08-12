وفد قيادي من حماس يعود للقاهرة لبحث التهدئة وأوضاع غزة

وطن-وكالات: وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية، حماس، وذلك بعد عدة أيام من مغادرة وفد من قيادة الحركة في الخارج قطاع غزة بعد عقد اجتماع للمكتب السياسي هو الأول من نوعه في فلسطين.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري بحسب عربي21، إن وفدا قياديا من الحركة برئاسة صالح العاروري وصل ليلة السبت إلى القاهرة، وذلك لـ"استكمال البحث مع المسؤولين المصريين بشأن الوضع الإنساني في غزة والعلاقات الفلسطينية الداخلية".