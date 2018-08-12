العدد الثاني من ببليوجرافيا المشاركين في مهرجان رام الله الشعري 2018

رام الله-وطن: اعلنت لجنة "مهرجان رام الله الشعري" المزمع عقد الموسم الثاني منه، ابتداءً من 15-19/8/2018 أسماء الشعراء المشاركين في المهرجان وعددهم 28 شاعرة وشاعراً من مختلف دول العالم، وقد نشرت اللجنة الإعلامية للمهرجان يوم أمس العدد الأول من أربعة أعداد حول كل شاعر وشاعرة تحتوي نبذة تعريفية بالشاعر وبإنجازاته الأدبية، واختارت اللجنة في هذا العدد الثاني 7 شعراء آخرين هم: من إسبانيا كارلوس أفيلا، من البرتغال ماريا خوان كانتينهو، ومن السويد- فلسطين غياث المدهون، من اليونان ليانا ساكيليو، ومن فلسطين كل من أحمد يعقوب، خالد جمعة، دالية طه، وينظم المهرجان بالتعاون بين متحف محمود درويش وبلدية رام الله وجمعية الثقافة الحرة في فرنسا.

ويشارك في المهرجان كارلوس أفيلا المولود في توليدو إسبانيا عام 1978، وقد درس العلوم السياسية في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، له كتابان في الشعر، وهو مقدم لبرنامج إذاعي يدعى " La burr" عن الموسيقى والشعر. و محرر دار النشر الناشئة، ومن البرتغال تشارك ماريا خوان كانتينهو وهي شاعرة وكاتبة مقالات وباحثة حاصلة على دكتوراه في الفلسفة المعاصرة، وحصلت على جائزة Glória de Sant'Anna الأدبية عام (2017). ورُشّحت كمرشحة نهائية لجائزة الاتصالات لعام 2006، وكمرشحة نهائية لجائزة PEN في الشعر عام 2017.

ويشارك الشاعر غياث المدهون وهو فلسطيني يحمل الجنسية السويدية، ولد في دمشق عام 1979، ونشر أربع مجموعات شعرية أحدثها "أدرينالين"(2017). وقد تُرجمت مؤلفاته إلى عدة لغات. وكانت الترجمة الهولندية لقصائده واحدة من أكثر 10 كتب الشعر مبيعًا في بلجيكا لعدة أسابيع في عامي 2015 و2017.

ومن اليونان تشارك ليانا ساكيليو وهي شاعرة ومترجمة وناقدة ومحررة من مؤلفاتها "أين تهب الرياح برفق"، و "صورة قبل الظلام"، بالإضافة إلى تحريرها وترجمتها لأكثر من 60 قصيدة. وهي أستاذة في اللغة الإنجليزية والكتابة الإبداعية في الجامعة الوطنية وKapodistrian بأثينا.

ويشارك من فلسطين أحمد يعقوب وهو شاعر وكاتب ومترجم لغة إسبانية من غزة. صدرت له مختارات شعرية بعنوان"البقاء على قيد الوطن" عن أوغاريت رام الله، و"نصوص من الانتفاضة" عن اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين؛ وترجم عن الإسبانية:حكايات عتيقة، مهجريون جدد - شعراء تشيليون من أصل فلسطيني، ونظرية اللعب للشاعر الإسباني لوركا.

كما يشارك خالد جمعة وهو شاعر فلسطيني من غزة، ومحرر للشأن الثقافي في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا". له 32 إصدارًا تنوعت بين الشعر وقصص الأطفال والقصص القصيرة والتراث الشعبي، وتُرجمت مؤلفاته إلى الإنكليزية والفرنسية والبلغارية والألمانية والدنمركية والإسبانية، ولُحّنت من كلماته نحو 100 أغنية، وشارك في عدة مهرجانات شعرية عربية ودولية، وكتب أيضاً عددًا من المسرحيات والأوبريت الغنائية لفرق متعددة.

وفي ختام هذا العدد تشارك دالية طه وهي كاتبة وشاعرة لها ديوانا شعر "أقل مجازا" و"شرفة ولا أحد"، كتبت عدة مسرحيات منها مسرحية "ألعاب نارية" التي عرضت في مسرح الرويال كورت في لندن، وتحمل ماجستير في الكتابة المسرحية من جامعة براون في الولايات المتحدة، وتعمل حاليا على ديوان شعر جديد بعنوان "مانفيستو شعري" ومسرحية غنائية.

يذكر أن افتتاح المهرجان في مسرح بلدية رام الله يوم 15/8/2018 في تمام الساعة السادسة مساءً، وتتم القراءات متزامنة بعدها لمدة أربعة أيام، وللإطلاع على برنامج المهرجان يمكن زيارة المواقع الإلكترونية لبلدية رام الله، ومؤسسة محمود درويش، بالإضافة إلى صفحات الفيسبوك الخاصة بالبلدية والمتحف.