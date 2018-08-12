الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة شرق بيت لحم

بيت لحم-وطن: نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، كاميرات مراقبة على دوار مبارك قرب بيت تعمر الواقع على الشارع الرئيس القدس- الخليل.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه لـــ"وفا"، إن كاميرات المراقبة نصبت في مكان محاذي لمستوطنة "الفرديس" الجاثمة على أراضي المواطنين، بهدف حماية موكب المتطرف ليبرمان في الدخول والخروج إلى مستوطنة "نوكديم"، المقامة على أراضي بلدة تقوع.

يذكر أن سلطات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من نصب كاميرات مراقبة على طول امتداد الشارع الواصل ما بين الخليل والقدس المار وسط بلدة تقوع واراضي بيت تعمر .