انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/ الإعادة 2018

رام الله- وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الأحد، انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض الخاصة بالانتخابات المحلية/الإعادة 2018، في 28 مركزا تابعة للهيئات العشرين بالضفة الغربية، والتي من المقرر اجراء الانتخابات فيها يوم 22 أيلول المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أن مراكز التسجيل أغلقت أبوابها الساعة الثالثة من مساء اليوم، كما تم وقف العمل ببرنامج التسجيل الالكتروني للناخبين من خلال صفحة اللجنة على الانترنت، في أعقاب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل وهي خمسة أيام "وفق قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته"، والتي بدأت من صباح يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف البيان، ستشرع اللجنة اعتبارا من اليوم الأحد بمعالجة البيانات في مركز إدخال البيانات التابع لها في مدينة البيرة، تمهيدا لإصدار سجل الناخبين النهائي، والذي ستجري بموجبه عملية الاقتراع.