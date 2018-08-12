مركز نسوي بيت سوريك يعرض فيلم "أقدام صغيرة"

القدس- وطن: عرض مركز نسوي بيت سوريك شمال غرب القدس فيلم بعنوان " اقدام صغيرة" للمخرجة ايناس عايش.

وناقشت ميسرة الفعالية ربى شقير، الفيلم بحضور عدد من النساء والرجال.

وجاء عرض هذا الفيلم في إطار مشروع "يلا نشوف فيلم!"والذي تنفذه مؤسسة شاشات سينما المرأة وبالشراكة مع جمعيةالخريجات الجامعيات في غزة ومؤسسة عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة وبتمويل رئيسي من الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج " تعزيز المواطنة والحوكمة في فلسطين" وتمويل مساعد من مؤسسة CFDالسويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.

وبدأ اللقاء بالترحيب بالحضور والتعريف بالمؤسسة المنفذة للافلام والراعية لهذه العروض، بالتأكيد على استمرار العروض حتى نهاية عرض الـ20 فيلما، جميعها من انتاج مؤسسة شاشات سينما المرأة والتي تهدف الى تعزيز المواطنة ورفع الحس بالسؤولية المجتمعية.

يحكي الفيلم قصة شخص يعاني من القزمة ونظرة المجتمع له الظالمة وعدم تقبلهم له والسخرية منه، حيث ناقش الجمهور آليات دعم ذوي الإعاقة وتقبلهم ومساندتهم في المجتمع، وضرورة أن يقوم المجتمع بمساعدتهم بالإندماج فيه.

كما بحث الجمهور وتوفير برامج خاصة لذوي الإعاقة، والإيمان بقدرتهم على التميز والإبداع، وضرورة أن تأخذ الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها على محمل الجد، لتوفير ولو جزء بسيط من احتياجاتهم اليومية، ولتوفير لهم ابسط حقوق العيش.