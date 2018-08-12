عائلة الزعبور لوطن: نطالب بلجنة مستقلة للتحقيق في ظروف وفاة ابننا

نابلس- وطن: طالبت عائلة احمد ناجي أبو حمادة الملقب بـ"الزعبور" بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في ظروف وسبب وفاة ابنها أحمد المسجون لدى السلطة، وتم نقله قبل أيام إلى المستشفى بحالة حرجة.

وقال أحمد حمادة أبن عم "الزعبور" لـوطن، إنه تم إبلاغ العائلة بوفاة أحمد الزعبور، دون تفاصيل لسبب الوفاة.

وأضاف حمادة أنه منذ 10 أيام تسأل العائلة في المستشفى والطبيب المشرف على حالته عن سبب إصابته بحالة حرجة، لكن الطبيب كان يجيب أنه لا يعرف السبب.

وأكد أنه لن يتم دفن جثمانه ولن يتم استلامه الا بعد تشكيل لجنة محايدة وتشريح من أطباء تختارهم العائلة من خارج السلطة.

وأوضح حمادة أنه تم إخراج الجثمان من ثلاجة الموتى وتحويله للنائب العام لإجراء عملية التشريح، لكنه أعلن رفضه لذلك إلا بوجود طبيبين تعينهم العائلة.

وأشار إلى أن "الوضع على حافة الانفجار وهناك إغلاق لشارع القدس في نابلس ومواجهات مع السلطة".

وتوفي اليوم الأحد، الشاب احمد ناجي الزعبور من مخيم بلاطة، في مستشفى الاستشاري برام الله بعد نقله من سجون السلطة بحالة حرجة.

وقالت عائلة الزعبور في تصريحات سابقة، إن نجلها أحمد تعرض للإصابة خلال اشتباك دار بين عناصر الأمن وبينه في المخيم قبل أكثر من عام، ثم جرى اعتقاله وتعرض فيما بعد لاهمال طبي.